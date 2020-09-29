Азербайджан не отрицает свои наступательные действия, заявляя о продвижении на линии фронта.

Азербайджанская армия ведет наступление в Нагорном Карабахе в направлении города Физули, который с лета 1993 года контролирует непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР).

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны Республики Азербайджан.

"Во вторник, 29 сентября начиная с утренних часов, продолжается наступление азербайджанской армии в направлении города Физули. В районе 07:00 до 08:00 утра еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта", – отметили в ведомстве.

В оборонном ведомстве Азербайджана отметили, что в настоящее время на линии соприкосновения продолжаются "ожесточенные боевые столкновения" азербайджанских и армянских военных.

"Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки", – сообщило ведомство.

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В подкрепление своих слов, утром 29 сентября на YouTube-канале оборонного ведомства Азербайджана выложили видео ночных боев:

Видео: YouTube / Минобороны Республики Азербайджан

Подпись под роликом гласит: "Следующие два танка, принадлежащие противнику, были уничтожены частями азербайджанской армии".

Двумя часами ранее министерство выложило еще одно видео с подписью: "Интенсивные бои продолжались всю ночь".

Видео: YouTube / Минобороны Республики Азербайджан

В свою очередь, в Минобороны Армении заявляют, что их артиллерия успешно уничтожила атакующую группу бронетехники азербайджанцев.

“Армянские подразделения по нескольким направлениям линии соприкосновения отразили атаки ВС Азербайджана, на отдельных участках были предприняты карательные действия. Противник понес значительные потери и в живой силе и в технике.

В частности, ранним утром на южном направлении была подбита группа бронетехники противника. Скоро будет опубликован и видеоматериал”, – сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян утром во вторник.

Инфографика: S ozcu.com.tr

Согласно административному делению Нагорного Карабаха, город Физули, в направлении которого сейчас ведет наступление Азербайджан, находится в Гадрутском районе непризнанной республики.

Руководитель администрации города Гадрут сообщил во вторник, 29 сентября, что в результате удара азербайджанского беспилотника в городе погиб один мирный житель и еще три человека получили ранения.

Напомним, в понедельник вечером, 28 сентября министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.