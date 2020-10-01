Ругались хором. Пять попугаев в английском зоопарке пришлось изолировать из-за брани в адрес посетителей

Работники зоопарка, которые отправили птиц в вольеры подальше от человеческих глаз, надеются, что они смогут исправиться.

Пять попугаев жако из парка дикой природы "Lincolnshire Wildlife Park", который расположен в восточной Англии, пришлось рассадить по разным вольерам, потому что они, объединившись, ругались в адрес посетителей нецензурными словами.

Об этом сообщает ВВС.

Африканские серые попугаи Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси присоединились к колонии из 200 других попугаев в августе. В связи с переездом на новое место, их тут же поместили на карантин. Результат оказался неожиданным: "отбыв срок", птицы существенно обогатили свой словарный запас и принялись ругаться на окружающих.

Довольно скоро вольер с попугаями-сквернословами стал привлекать внимание: "Поначалу их ругань вызывала у нас смех, но потом они сами стали смеяться, и пошло: один начинает ругаться, другие хохочут, это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает следующий, и поток брани и смеха льется прямо как в каком-то рабочем клубе", - приводит слова одного из топ-менеджеров зоопарка местное издание Lincolnshire Live.

Исполнительный директор зоопарка Стив Николс говорит, что иногда к ним попадают птицы, знакомые с бранной лексикой, но пять сразу - это первый случай. Посетители, услышав в свой адрес грубые слова, удивлялись и не могли удержаться от смеха, говорит менеджер. Но поскольку в зоопарке бывают семьи с детьми, птиц все-таки было решено изолировать.

"Я надеюсь, что в изоляции они выучат больше новых слов. Потому что если они научат других сквернословить и у меня появится 250 ругающихся птиц, я не знаю, что мы будем делать", – разводит руками Николс.

Напомним, ранее сообщалось, что попугаи-наркоманы разоряют маковые поля в Индии. Опьяненные птицы летают зигзагами и врезаются в деревья, пока не кончится действие наркотика, а затем возвращаются за добавкой.

А первыми заводчиками попугаев ара оказались древние индейцы. Ученые нашли первые доказательства разведения попугаев ара в неволе до 1250-1450 годов.