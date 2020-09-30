В Словакии из-за коронавируса повторно вводится режим чрезвычайной ситуации

Такой режим в стране уже действовал с 16 марта по 14 июня . Считается, что благодаря этому страна смогла успешно справиться с первой волной коронавируса.

Премьер-министр Словакии Игор Маточич сообщил, что в стране с 1 октября вводится на 45 дней режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с усилением темпов распространения коронавируса. По его словам, это поможет властям справиться с ухудшающейся эпидемической ситуацией.

В стране уже действовал режим ЧС с 16 марта по 14 июня. Считается, что благодаря этому страна смогла успешно справиться с первой волной коронавируса.

С начала пандемии число заразившихся в Словакии с населением около 5,5 млн достигло 10 141 человек, 48 человек умерли. За прошедшие сутки в стране выявили 567 инфицированных, что на 336 больше показателя предыдущего дня.

В Словакии правительство имеет право вводить режим ЧС на период до 90 дней с возможностью дальнейшего продления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине проходит вторая волна коронавируса.