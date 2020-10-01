Парижанка нашла в своем подвале чемодан, а в нем 500 тысяч евро

В Париже многие квартиры идут "в комплекте" с подвалом, где можно хранить старые вещи. Иногда они оказываются очень ценными!

Французская полиция изучает загадочную находку на сумму более полумиллиона евро наличными. Чемодан, в котором обнаружены деньги, лежал в запертом подвале под парижской квартирой в 7-м арондисмане — элитном районе Парижа, расположенном всего в двух шагах от Марсова поля.

Об этом сообщает телеканал France 24.

50-летняя жительница столицы Франции решила продать квартиру в престижном районе Парижа, которая досталась ей по наследству от матери. Как бывает в этих случаях, женщина вызвала агента о недвижимости для оценки стоимости жилья.

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Когда они вместе со специалистом добрались до подвала, который принадлежал ей так же, как и квартира, то поняли, что он заперт.

Как сообщает Le Parisien, новая собственница добросовестно пыталась разыскать предыдущего владельца подвала, разметив объявление, однако даже через месяц никто не откликнулся.

Наконец новая хозяйка вызвала слесаря, который вскрыл замок на двери помещения. Там и обнаружился чемодан с деньгами.

Он был набит купюрами в 50, 100 и 500 евро. "Мы еще не закончили считать. Но там лежит от 500 до 600 тысяч евро", — рассказал изданию источник, близкий к расследованию дела.