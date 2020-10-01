В Англии запретили пластиковые соломинки, ватные палочки и мешалки для напитков

С 1 октября в Англии водится запрет на продажу заведениями пластиковых соломинок, ватных палочек и мешалок для напитков. Такие меры приняты в рамках борьбы с пластиковыми отходами для защиты окружающей среды и морской фауны.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Как заявил министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис, использование пластика в ежедневной деятельности наносят реальный ущерб окружающей среде, и правительство имеет твердые намерения решить эту проблему.

Как отмечается, правительство Великобритании в своем постановлении учло нужды людей с ограниченными возможностями. Они будут защищены и смогут запросить пластиковую соломинку при посещении паба или ресторана, или приобрести их в аптеках.

По словам Юстиса, запрет на соломинки, мешалки и ватные палочки – это "всего лишь следующий шаг в нашей борьбе с пластиковым загрязнением и наше обязательство защищать наш океан и окружающую среду для будущих поколений".

"Великобритания ежегодно использует почти 4,7 млрд соломинок, 316 млн пластиковых мешалок и 1,8 млрд ватных палочек, многие из которых в итоге попадают в мировой океан. Запретив поставку этих товаров, мы сможем еще больше защитить морскую природу и приблизиться на шаг ближе к нашей цели по устранению всех пластиковых отходов, которых можно избежать", – говорится в сообщении британского правительства.

Напомним, в мае прошлого года Совет ЕС одобрил директиву, предусматривающая запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.