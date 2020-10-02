Война за Нагорный Карабах: осень 2020

Шестой день войны в Карабахе: все, что известно о ходе боевых действий

Шестой день войны в Карабахе: все, что известно о ходе боевых действий

Скриншот: Youtube / Минобороны Азербайджана

Страны считают свои и чужие боевые потери

В пятницу, 2 октября в Нагорном Карабахе продолжаются бои между армиями Армении и Азербайджана с использованием тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также военной авиации.

По данным Telegram-канала "Военный осведомитель", Армения задокументировала на фото и видео уничтожение 14 танков противника, 13 бронетранспортеров, и 12 беспилотных летательных аппаратов противника, а также большое количество транспортных средств армии Азербайджана.

Кроме того, спикер Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео с подписью: "Уничтожение азербайджанского вертолета".

Видео: Facebook / Минобороны Армении

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики, вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми 1 280 военнослужащих, и еще 2 700 солдат получили ранения.

Азербайджан, в свою очередь, опубликовал видео-доказательства подбития 22 армянских танков, 9 бронемашин, 6 пушек и одну самоходную артиллерийскую установку, а также 11 реактивных систем залпового огня и 14 зенитно-ракетных комплексов врага.

Видео: Youtube / Минобороны Азербайджана

Азербайджан пока не называет точного числа потерь среди военнослужащих Армении за весь период конфликта, однако достоверно известно о смерти по меньшей мере 157 именах погибших военных армянских военных, о которых сообщил заместитель командующего Армии обороны Карабаха Артур Саргсян.

Telegram-канал "Милитарист" опубликовал карту ситуации в Карабахе по состоянию на вечер четверга, 2 октября:

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Также канал Милитарист публикует такую предположительную карту военных действий. "Еще один вариант обстановки на фронте по состоянию на сегодня. Если он соответствует действительности, то видна задумка азербайджанской армии - перехватывать рокадные шоссе и угрожать котлами, при этом связывая противника в центре. Один в один тактика сирийской армии", комментирует канал.

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Такую теорию косвенно подтверждает сообщение о том, что азербайджанские войска нанесли удар по мосту через реку Хакари на трассе Бердзор-Горис. Мост находится на трассе М12 между Арменией и Нагорным Карабахом.

Напомним, в пятницу, 2 октября Армения заявила о готовности начать мирные переговоры по Нагорному Карабаху.