Столицу Нагорного Карабаха, Степанакерт, в контексте нового обострения в зоне конфликта обстреливают с постоянной периодичностью.

Видео одного из таких массированных обстрелов опубликовало Bars Media.

На кадрах видны столбы дыма в разных районах города, которые образовались в результате обстрелов. По городу носятся машины скорой помощи. На кадрах также можно увидеть последствия обстрелов и канавы, образовавшиеся после них практически в центре города.

Отметим, ранее на видеорегистратор также попал момент обстрела Степанакерта.

Напомним, в пятницу, 2 октября Армения заявила о готовности начать мирные переговоры по Нагорному Карабаху.

История вопроса

Армения и Азербайджан на протяжении уже 30 лет находятся в состоянии перманентной войны. В 1991 году Нагорно-Карабахская республика (Республика Арцах) – армянский анклав на территории Азербайджана, объявила о независимости. Баку решил взять регион под свой контроль с помощью военной силы, но за него заступился Ереван. Полномасштабная война между странами велась до 1994 года, когда при посредничестве РФ в Бишкеке было заключено перемирие. В последующие годы оно неоднократно нарушалось. Конфликт на этнической почве усиливает и религиозный фактор – азербайджанцы преимущественно мусульмане, а армяне – христиане.