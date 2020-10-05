Вторая волна: Париж стал зоной гиперопасности из-за COVID-19

Такое решение было принято, поскольку в столице Франции началась вторая волна эпидемии коронавируса.

В Париже и его пригородах объявили самый высокий уровень опасности из-за эпидемии COVID-19, сообщает издание Le Parisien. С конца лета там фиксировалось повышение количества заражений.

Париж достиг максимальных значений по трем показателям, а именно:

в городе ежедневно регистрируется более 250 новых случая COVID-19 на 100 тысяч человек; более 105 новых случаев ежедневно на 100 тысяч человек старше 65 лет; от 30 до 35% отделений интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

Подробную информацию об ограничениях, которые ждут парижан, мэр города Анн Идальго расскажет сегодня, 5 октября. Однако уже известно, что со вторника, 6 октября, бары в городе прекратят работать, а ресторанам будет разрешено работать только до 22:00 при условии введения дополнительных санитарных ограничений (так, расстояние между столами должно быть не менее полутора метров).

Университетские аудитории и амфитеатры не могут быть заполнены более, чем на 50%. Также рекомендуется “больше чем когда-либо” отдавать предпочтение удаленной работе.

Париж и его пригороды станут зоной гиперопасности на ближайшие 15 дней.

Напомним, Степанов заявил, что на этой неделе в Украине будет 5 тысяч случаев COVID-19 в сутки.