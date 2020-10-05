25 долларов в час. Швейцарская минималка будет в 26 раз выше украинской

Жители швейцарского кантона Женева добились самой высокой в мире минимальной оплаты труда – и сами утвердили ее на референдуме.

Жители швейцарского кантона Женева на референдуме 27 сентября проголосовали за повышение минимальной заработной платы. Теперь она будет составлять 23 швейцарских франка или 25 долларов США в час – и это мировой рекорд.

"За" самую высокую в мире минималку отдали голоса 58% жителей 25 городов кантона, явка составила 54% из 270 тысяч зарегистрированных избирателей, сообщает сайт правительства кантона.

Главная организация профсоюзов в Женеве Communauté genevoise d'action Syndicale назвала случившееся двойной исторической победой, которая принесет прямую пользу 30 тысячам рабочих, две трети из которых – женщины.

Новая оплата начнет применяться с 1 ноября. Это означает, что за 8-часовую рабочую смену житель кантона Женева получит 200 долларов или 5 тысяч 668 гривен по курсу НБУ на 5 октября. Это больше, чем минимальная месячная заработная плата украинца, которая с 1 сентября составляет 5 тысяч гривен (176 долларов).

Если же пересчитать оплату за 23-дневный рабочий месяц, то жители кантона Женева будут получать в 26 раз больше украинцев – 4 тысячи 600 долларов.

Напомним, в 2019 году пресс-служба Рады сообщала, что Украина занимала последнее место в Европе по уровню трудовых доходов граждан. В 2018 году украинская среднемесячная зарплата составила 8865 грн или 277 евро и превысила только минимальную зарплату в Болгарии – 261 евро – самую низкую среди стран Европейского союза.