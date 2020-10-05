Протесты в Бишкеке: в ход пошли коктейли Молотова, митингующие захватили пожарную машину

Протесты на улицах столицы Кыргызстана переходят в экстремальную стадию. Протестующие начали использовать коктейли Молотова.

Местное издание АКИpress сообщает, что митингующие захватили пожарную машину.

Фото: Sputnik / Светлана Федотова

Количество пострадавших в результате протестов в Бишкеке увеличилось до 121. Погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны, передает Спутник-Кыргызстан. Многие из госпитализированных - с переломами и черепно-мозговыми травмами, двое пострадавших в реанимациию.Зафиксировано нападение на фельдшера - сотрудница Центра экстренной медицины Бишкека госпитализирована с травмой головы, ушибленной раной теменной области госпмтализирована. Разбиты две машины скорой медицинской помощи.

Напомним, 5 октября в столице Кыргызстана, Бишкеке, начались акции протеста с призывами аннулировать результаты выборов 4 октября. Участники митингов заявляют, что голосование 4 октября сфальсифицировали через подкуп избирателей, использование админресурса и другие нарушения.

На улицы вышло более тысячи оппозиционеров и сторонников пяти партий: "Социал-демократов", "Реформы", "Чон Казат", "Мекен Интимаги" и "Бир Бол".