"Добро пожаловать в ад". Армения заявила о наступлении Азербайджана на юге Карабаха
Азербайджан отправил в наступление резервные силы и большое количество военной техники, утверждает Минобороны Армении.
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Азербайджан начал наступление на юге Карабаха. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, Азербайджан отправил в наступление резервные силы и большое количество военной техники.
"Добро пожаловать в ад. Согласно сведениям Армии обороны Карабаха, около полудня Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана, бросив на поле боя резервные силы и большое количество военной техники, включая танки и артиллерию", – сообщил Ованнисян.
Кроме того, по его словам, армия Азербайжана также игнорирует безопасность территории Ирана.
Напомним, Азербайджан обвиняет Вооруженные силы Армении в обстреле города Гянджа, произошедшем в воскресенье, 4 октября. С армянской же стороны ответственность за обстрел взяла на себя Армия обороны Арцаха – вооруженные силы непризнанной НКР.