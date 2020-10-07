Война за Карабах, день 11-й.  Видео пленного, сообщения о десятках убитых бойцов

Уполномоченный НКР по правам человека заявляет, что из-за обстрелов беженцами стали 70 тысяч человек, это половина населения Нагорного Карабаха.

Впервые за все время конфликта появилось видео, на котором якобы снят взятый в плен боец (азербайджанец). С начала военных действий Азербайджан сообщал о 5 взятых в плен, Армения - об одном. Однако видео до сих пор предъявлено не было, съемка от 7 октября - первая. Впрочем, и к этому видео, попавшему в интернет, никаких аргументов не прилагается. Мужчина в камуфляже, но где снято видео и вообще военнопленный ли это, не ясно.

Счет убитых бойцов увеличился на порядок: в официально публикуемом перечне погибших армянских солдат прибавилось 80 имен. В большинстве своем это солдаты-срочники 2000-2001 годов рождения.

Об убитых азербайджанцах официальной информации нет, и в Баку говорят, что список павших обнародуют "после окончания активной фазы боевых действий". Однако в среду, 7 октября, появились сообщения о том, что при обстреле склада с горючим взорвана была и расположенная рядом казарма, в которой находились 200 бойцов-азербайджанцев. Информация эта остается, опять же, на уровне слухов, без каких-либо официальных подтверждений или опровержений.

После недавнего отступления Армении приходится удерживать рубежи; по сообщениям из Карабаха, бои шли по всей протяженности фронта в ночь на среду, 7 октября, и весь последующий день. В итоге пресс-служба Минобороны Армении заявила, что войскам НКР удалось вернуть часть оставленных позиций. Согласно сводкам МО НКР, часть азербайджанских войск вынуждена была отступить к границе с Ираном, армяне сумели освободить высоту Лусасаз, а в Джебраильском районе попали в окружение бойцы одной из бригад азербайджанской армии.

Отступление, состоявшееся накануне, армянская сторона называет тактическим отходом - и теперь заявляет, что маневр удался. Три азербайджанские бригады вошли в Джебраильский коридор и попали в ловушку: отступать пришлось бесконтрольно, под огнем частей НКР. Подтверждающих видео к этой истории пока нет.

Азербайджан в свою очередь заявляет о новых занятых селах - Шейбей и Шукюрбейли. Эти селения были практически уничтожены 30 лет назад, в ходе предыдущих вооруженных конфликтов, однако остаются важными точками на карте боевых действий. Местность, где расположены села, это долина реки Аракс, рядом с иранской границей и всего в 15 км от линии разграничения между НКР и Азербайджаном. Здесь пролегает дорога, которая ведет к райцентру Джебраил - еще одному стратегически важному пункту, за который ведутся бои.

Селение Мадагиз, которое было в центре внимания несколько дней назад, не занято сейчас ни одной из сторон, однако армяне держат его под огневым контролем дистанционно: отступив в горы.

По-прежнему поступают сообщения об обстрелах населенных пунктов: в Нагорном Карабахе подверглись бомбардировке Степанакерт, Шуша, Мартуни, Аскеран.

Уполномоченный НКР по правам человека заявляет, что из-за обстрелов беженцами (внутри непризнанной республики или на территории Армении) стали 70 тысяч человек, это половина населения Нагорного Карабаха.

Азербайджан также сообщает об обстрелах городов и сел, в среду жертвой бомбежки стала пожилая женщина.

Как уже отмечалось, перелом в характере столкновений вызван не только смещением линии фронта к югу, но и сменой погоды. После проливных дождей, которые мешали активно использовать и наземную технику, и БПЛА, наступила ясная погода.

Приблизить завершение конфликта на политическом уровне попробуют в четверг, 8 октября. Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудят участники Минской группы ОБСЕ, которые для этого соберутся в Женеве.

Эти переговоры и консультации идут не первый десяток лет, но так и не помогли в поисках какого-то конструктивного решения карабахской проблемы. Напомним, на днях Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции - страны, которая фактически является четвертой участницей конфликта - заявил, что Минская группа бесполезна, а Россия, Франция и США (страны-сопредседательницы) утратили моральное право заниматься вопросом Нагорного Карабаха и пора “перерезать эту пуповину”.

Если Стамбул не скрывает своей заинтересованности в победе Азербайджана, то Россия, которая считается “защитницей” Армении, пока держится в стороне от конфликта. Хотя и оказывает Еревану моральную и консультативную поддержку: президент РФ Владимир Путин за 11 дней войны четырежды общался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Активных действий Россия не предпринимает. Договор о коллективной безопасности предполагает помощь в случае прямой агрессии в адрес Армении - но на ее территорию, пока, по крайней мере, война не перекинулась. Тем не менее, в среду, 7 октября, в интервью российскому ТВ Владимир Путин заявил, что его страна помнит о военном союзе с Арменией: “Что касается исполнения Россией своих обязательств в рамках этого договора - мы исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - сказал Путин.