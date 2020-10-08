Ураган "Дельта" обрушился на Мексику и движется в сторону США

Это уже 25-й именной шторм за сезон ураганов в Атлантике.

На северо-восточное побережье полуострова Юкатан в Мексике обрушился мощный ураган "Дельта", сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами. Скорость ветра достигала 177 км/час.

На текущий момент, судя по информации Национального центра США по слежению за ураганами, "Дельта" находится в теплых глубоких водах Мексиканского залива. Компьютерные моделирования показывают, что ураган движется в сторону юго-восточного побережья США и может накрыть территории от западной Луизианы до Флориды. "Дельта", вероятно, станет штормом 4-й категории со скоростью ветра от 209 до 251 км/ч.

Начался шторм во вторник, 6 октября, однако он до сих пор остается мощным и опасным. На полуострове Юкатан бушевали ветры и штормовые нагоны. От сильных дождей, вызванных ураганом, пострадала и Куба.

"Дельта" - это 10-й ураган в континентальной части США и 25-й именной шторм за этот сезон в Атлантике. Оба показателя считаются рекордными для столь раннего этапа сезона.

Напомним, летом ураган "Исаиас" оставил сотни тысяч людей без света в Пуэрто-Рико, а ураган "Лаура" уничтожил в США миллион домов.