Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Украину ожидает экономический кризис

По оценке американского Минфина, наибольшие потери понесут страны, которые добились наименьшего прогресса в своем переходе к рыночной экономике. В этом контексте сообщили об Украине и Беларуси.

Украине и Беларуси необходимо не допустить отката назад в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса, поскольку по ним, как по странам с "недоразвитой" рыночной экономикой, корона-кризис ударит с наибольшей силой.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин во время открытия ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передает сайт минфина США.

"Мы встречаемся во времена серьезных вызовов для мировой экономики. Полные экономические последствия COVID-19 пока неизвестны. Однако страны, которые добились меньшего прогресса в своем переходе к рыночной экономике, скорее всего, понесут большую часть тяжести этого экономического кризиса", – сообщается в послании Минфина.

Как отметил чиновник: "Эти страны вступили в кризис с меньшими бюджетными буферами, менее благоприятным инвестиционным климатом и большей зависимостью от денежных переводов".

"Для стран-участников Европейского банка реконструкции и развития, включая Украину и Беларусь, крайне важно не допустить отката в это время", – отметил министр финансов США. Мнучин добавил, что Банк "играет решающую роль в поддержке Центральной и Восточной Европы, преодолевая множество проблем, включая выход из коммунизма".

По словам министра, совсем недавно ЕБРР "поддержал реформу управления в Украине, предоставив дополнительные двусторонние ресурсы в виде грантов с участием многих доноров".

Напомним, по итогам сентября 2020 года, Германия оказалась единственной страной в Европе, которая показала стабильный экономический рост.