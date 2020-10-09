Греция активно подключилась к конфликту в Карабахе на стороне Армении

Азербайджан отозвал своего посла в Греции и обвиняет греков в том, что те массово едут воевать за Армению.

МИД Греции отозвал своего посла в Баку Николаоса Пиперигоса для консультаций в связи с "неприемлемыми обвинениями" со стороны азербайджанских властей.

Об этом греческое внешнееполитическое ведомство сообщило у себя в Twitter.

При этом Афины указали на "совершенно необоснованные и оскорбительные утверждения правительства Азербайджана в отношении предполагаемой терпимости со стороны греческого государства к подготовке террористических акций, попыток вербовки боевиков-террористов и кибератак с территории Греции на Азербайджан в контексте нагорно-карабахского конфликта".

Азербайджан пошел на зеркальный шаг: Баку отозвал назад своего посла в Греции - для консультаций.

"В рамках нового акта агрессии, совершенного вооруженными силами Армении против Азербайджанской Республики 27 сентября этого года, мы довели до сведения МИД Греции информацию о прибытии граждан армянского происхождения из зарубежных стран, в том числе из Греции, на оккупированные территории Азербайджана", – цитирует "РИА Новости" заявление азербайджанского МИДа.

Как сообщает Telegram-канал "ИнфоЦентр НКР", со ссылкой на слова директора Афинского культурного центра "Аястан" Минаса Ованнисяна, армянская диаспора Греции призывала соотечественников пойти добровольцами в армянскую армию в связи с военным конфликтом с Азербайджаном.

По его словам, призыв добровольцев был объявлен три дня назад, и сейчас зарегистрировано более 100 человек, а в добровольцы идут в основном армяне: граждане Армянской Республики или имеющие двойное гражданство. "Есть и греки", – отметил еще один из активистов этого культурного центра Минас Саакян.

"В основном идут молодые ребята, но есть и 40-летние. Есть женщины", – сказал он. Саакян добавил, что призыв добровольцев объявлен по всему миру: "В Америке 10 тыс. человек записаны. Первый самолет уже полетел в Армению. В Америке более миллиона армян живет. Во Франции много добровольцев. В России пять тысяч человек записаны добровольцами".

Как сообщал Telegram-канал "Милитарист", еще в конце сентября в Армению прибывали сотни греков для участия в конфликте с Азербайджаном. По данным греческого журналиста Пола Антонопулоса, греки начали прибывать добровольцами только сейчас: "в первой в первой группе будет 50 этнических армян из Греции и 30 греков".

Скриношот: Twitter / Paul Antonopoulos

На днях хакерская группа Anonymous Greece взломала сайт парламента Турции и разместила на нем сообщение, посвященное Армении.В сообщении говорится: "Армения выиграет эту войну против чудовищных Турции и Азербайджана. Убийство невинных людей и детей делает вас террористами". Ранее хакеры Anonymous Greece заявляли, что взломали более 150 государственных сайтов Азербайджана, посвятив эту акцию армянскому народу.

Греция заблокировала проект выводов саммита Евросоюза о его отношениях с Турцией из-за отсутствия упоминания санкций в адрес Анкары, сообщил в четверг вечером греческий телеканал Skai, ссылаясь на информацию греческих правительственных источников.