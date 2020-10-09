Погиб герой самой известной фотографии нынешней карабахской войны

Эту фотографию 29 сентября распространили министерство обороны Армении и агентство Reuters, затем много раз опубликовали СМИ по всему миру.

Армянский артиллерист Альберт Ованнисян погиб. Об этом написал в Facebook его отец Артак.

"Мой сын, фотография которого в эти дни распространилась по всему миру и стала родной для многих из вас, шагнул в бессмертие. ... Велика и тяжела моя скорбь, но еще больше – моя гордость, что я – отец патриота, настоящего героя нашего времени", – написал он.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики 8 октября сообщило о гибели уже 350 своих солдат. Там признают, что траурный список далеко не полный.

Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях. Как заявил президент Ильхам Алиев, он не собирается этого делать до окончания боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан прекратить бои по гуманитарным соображениям – чтобы у сторон была возможность обменяться пленными и телами погибших.