Азербайджану удалось установить флаг над карабахским Джебраилом

С 1993 года город находился под контролем НКР.

Азербайджанские ВС установили свой государственный флаг над населенным пунктом Джебраил, который с 1993 года был под контролем Нагорно-Карабахской республики. Видео этого опубликовало Министерство обороны Азербайджана.

Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев еще 4 октября сообщил в Twitter, что военные взяли под контроль город Джабраил в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Об этом также заявили в Турции. В Армении и Нагорном Карабахе эти данные отрицали.

7 октбяря Минобороны Армении публиковало кадры обстрелов техники Азербайджана вблизи Джабраила, что также косвенно подтверждало контроль Азербайджана над территорией.

Ранее было опубликовано видео поднятия флага Азербайджана в н.п. Шукюрбейлы Джебраильского района.

В советский период Джебраил входил в Азербайджанскую ССР, но в 1993 году перешел под контроль Нагорно-Карабахской Республики.

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