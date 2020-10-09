Азербайджан изменил статус-кво по Карабаху и уничтожил линию соприкосновения, – Алиев

Президент Азербайджана опроверг все заявления армянской стороны о создании новой линии соприкосновения, подчеркнув, что ее больше не будет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поменял статус-кво по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом он заявил в обращении к народу, передает Интерфакс-Азербайджан.

"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее. 30 лет ВС Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Причем рельеф местности таков, что мы с подножия наверх поднимаемся. И эти конструкции тоже разрушили. Никто не может противостоять азербайджанскому солдату", – сказал президент Азербайджана.

Алиев опроверг все заявления армянской стороны о создании новой линии соприкосновения, подчеркнув, что ее больше не будет.

"Мы проявили волю, силу, основываясь на воле народа. Сегодня мы одерживаем победу. Историческую победу. Эта победа – самая яркая победа азербайджанского народа за всю историю. Мы вернем все наши земли, а также восстановим территориальную целостность. Мы будем дальше выгонять врага с наших земель. Я знаю, что азербайджанский народ одобрил мои слова, до конца их прогоним. Флаг будет возвышен во всех освобожденных землях", – заявил Алиев.

Напомним, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения может признать Нагорно-Карабахскую республику, что это поможет разрешению вооруженного конфликта.