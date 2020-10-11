Непризнанная НКР может обратиться к Армении с просьбой о признании независимости

В НКР собираются обратиться в международные организации и к различным странам с вопросом о признании.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) может обратиться к Армении с просьбой о признании своей независимости. Об этом сообщил президент непризнанной НКР Араик Арутюнян на пресс-конференции, передает Интерфакс.

"Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах", – говорит он.

По его словам, в НКР собираются обратиться в международные организации и к различным странам с вопросом о признании Карабаха.