Непризнанная НКР может обратиться к Армении с просьбой о признании независимости
В НКР собираются обратиться в международные организации и к различным странам с вопросом о признании.
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) может обратиться к Армении с просьбой о признании своей независимости. Об этом сообщил президент непризнанной НКР Араик Арутюнян на пресс-конференции, передает Интерфакс.
"Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах", – говорит он.
По его словам, в НКР собираются обратиться в международные организации и к различным странам с вопросом о признании Карабаха.
Напомним, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения может признать Нагорно-Карабахскую республику, что это поможет разрешению вооруженного конфликта.