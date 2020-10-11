В пригороде Парижа 40 человек, вооруженные фейерверками, штурмовали полицейский участок

Около 40 неизвестных людей, вооруженных металлическими прутьями и стрелявших фейерверками, пытались штурмовать полицейский участок в пригороде Парижа. Об этом сообщает Reuters.

"Жестокое нападение с применением петард совершено на полицейский участок в Шампиньи, среди полицейских пострадавших нет. Ведется расследование по установлению виновных", – сказано в сообщении правоохранителей.

Полиция опубликовала видео, на котором видно, как в направлении полицейского участка в Шампиньи-сюр-Марн, примерно в 15 км к юго-востоку от центра Парижа, взрывались фейерверки. Нападавшие пытались силой проникнуть на полицейскую станцию, но не смогли.

Никто из нападавших не был задержан. В результате нападения были повреждены автомобили около участка, а в самом здании разбиты окна.

В районе, где находится участок, действуют торговцы наркотиками.

Напомним, в США небольшая толпа, собралась возле больницы в Линвуде, куда были доставлены раненные патрульные. Люди скандировали лозунги против правоохранительных органов и однажды попытались проникнуть в больницу.