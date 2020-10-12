"Вероятно, пожар". Дымящая подводная лодка у берегов Шотландии напугала местных жителей

Люди подумали о возгорании субмарины, но ситуация оказалась намного проще.

Местные жители города Хеленсборо на западе Шотландии успели изрядно испугаться, когда увидели густые клубы дыма над находящейся недалеко от берега подводной лодке. Многие посчитали, что на ее борту возник пожар.

Об этом пишет Daily Mirror.

Увиденная картина дала повод для многочисленных спекуляций в соцсетях.

"На атомной подводной лодке возле Хеленсборо, вероятно, пожар", – написал один из пользователей.

В другом твите говорилось: "Люди видели подводную лодку в море у Хеленсбурга… из нее идет дым… шесть буксиров находятся возле нее".

Однако в Королевском военно-морском флоте заявили, что подводная лодка просто выполняла "холодный ход", который включает в себя перемещение машины по гавани без использования собственных гребных винтов. Дым пошел от запуска и работы дизельного двигателя.

Напомним, в августе российская подлодка всплыла у берегов Аляски. Американцы готовы были предоставить помощь, но оказалось, что субмарина проводила учения, внештатной ситуации на борту не было.