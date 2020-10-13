Война за Нагорный Карабах: осень 2020

Война за Карабах, день 16. Перемирие "не в полной мере", сбит Су-25 и по-прежнему неясно, чей Гадрут

Война за Карабах, день 16. Перемирие "не в полной мере", сбит Су-25 и по...

Фото: report.az

Перемирие, о котором договаривались больше 10 часов и которое формально длится третий день, должно было позволить сторонам обменять пленных, но этого так и не произошло. 12-го октября Минобороны непризнанной НКР дважды обновляло список погибших - несмотря на формально объявленное перемирие, потери растут. 

12 октября в список погибших с армянской стороны военных включили 96 новых имен (не все из них погибли в понедельник, часть информации просто поступила с опозданием). Общие потери армянской стороны конфликта - 525 человек. Сколько бойцов потеряли азербайджанцы, не известно, официальная информация не публикуется.

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Армения ставит в строй резервистов. На фото президент НКР Араик Арутюнян общается с участниками первой войны за Нагорный Карабах (как ее называют в Армении, первой Арцахской войны). По словам главы непризнанной республики, необходимо "объедениться и быть единым, так как спасение Родины сейчас на алтаре". Фото: Re:public of Artsakh

Что касается погибших из числа мирного населения, то Баку говорит о 42 жертвах: в том числе, 10 человек погибли при ударе по Гяндже (и 35 были ранены, Минобразования Азербайджана заявляет о 10 раненых школьниках). Речь идет об ударе по городу Гянджа в ночь на воскресенье. Азербайджан утверждает, что армяне выстрелили по центру города тактической ракетой системы "Эльбрус", дальность стрельбы которой составляет до 300 км.

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На фото: Мирное население страдает с обеих сторон. Двухлетний Арцвик получил серьезные ранения в результате взрыва бомбы в городе Мартуни. Его 9-летняя сестра погибла. Фото: Re:public of Artsakh 

Омбудсмен НКР заявил, что по обновленным данным, с армянской стороны из-за обстрелов погиб 31 мирный житель.  Соответственно, Баку и Ереван обвиняют друг друга в жестоких обстрелах населенных пунктов.

Французский репортаж из Гянджа.

Райцентр Гадрут (3400 чел. населения) в этом конфликте представляет собой стратегически важную точку; по-прежнему остается неясным, кто контролирует этот населенный пункт. Напомним хронологию: в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев лично завил, что Гадрут взят, после этого прошли сообщения о том, что в пятницу вечером и в субботу утром город оставался под контролем НКР. В субботу же поступила информация о том, что в районе Гадрута действует ДРГ - сирийская либо турецкая (либо азербайджанский спецназ), которую удалось обезвредить. Тогда же в район Гадрута прибыл президент непризнанной НГКР, общался с бойцами, сделал несколько селфи и записал видео, в котором благодарит солдат, которые защищают Гадрут. Действительно ли Гадрут на тот момент оставался армянским, по видео понять нельзя.

И наконец, в понедельник, 12 октября пресс-секретарь главы НКР сообщил в Twitter, что азербайджанцы пошли на штурм Гадрута, а Минобороны Азербайджана заявило, что это сообщение "абсолютный нонсенс" - поскольку по их данным город был взят еще несколько дней назад. При этом ни одна сторона не продемонстрировала четких доказательств своего пребывания в городе. 

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В свою очередь, азербайджанские военные выложили в сеть видео из села Сулейманли, которое расположено несколько южнее Гадрута (о том, что населенный пункт взят, в пятницу сообщал президент Алиев). 

Видео, снятое возле Сулейманли.

На фоне не особенно соблюдающегося перемирия продолжаются переговоры дипломатов. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 12 октября посетил Москву, где встретился с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Первое, что сказал Лавров в начале встречи - перемирие "соблюдается не в полной мере, и боевые действия продолжаются". Надежда, по его словам, на переговоры, в том числе по линии министерств обороны, которые "позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате".

Бои на южном направлении продолжаются и, очевидно, события будут развиваться интенсивно в ближайшие дни. Минобороны Карабаха заявляет, что Азербайджан продолжает наступать, используя БПЛА, артиллерию и РСЗО. Заявлено также, что армянам удалось сбить штурмовой самолет Су-25 азербайджанских ВВС. Убедительных подтверждений пока не предоставили. 

Напомним, однако, что Армения изначально заявляет, что работу азербайджанских штурмовиков прикрывают турецкие F-16 (и что якобы именно турецким F-16 в конце сентября сбили армянский Су-25). Их наличие подтвердили сделанные со спутника снимки. Баку, который изначально отрицал наличие турецких самолетов, теперь говорит, что F-16 в боях не участвуют. 

Продолжает развиваться тема сирийских наемников: источники в Сирийской национальной армии, через посредство журналистов сообщают, что в Азербайджан (для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе) готовятся перебросить около 2300 боевиков из формирования "Султан Мурад"; наблюдатели из лондонской "Сирийской обсерватории" утверждают, что в Карабах уже прибыли примерно 1700 боевиков. С момента начала боев (27 сентября) убиты 107 из них, ранены несколько сотен.

На этой записи якобы переговоры сирийских боевиков, воюющих в Карабахе.

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На этом скриншоте якобы боевики, прибывшие из Турции, чтобы принять участие в конфликте на стороне Азербайджана. Один из солдат показывает фирменный знак турецких националистов (Бозкурт) - голову волка. Фото: Ressentiment.