В США в возрасте 108 лет умерла мать сенатора Джона Маккейна

О смерти Роберты Маккейн сообщила ее невестка и вдова сенатора Синтия.

Мать американского сенатора Джона Маккейна Роберта Маккейн ушла из жизни в понедельник, 12 октября, в возрасте 108 лет.

Об этом сообщила вдова сенатора, Синди Маккейн, в Twitter.

"С глубоким прискорбием сообщаю о смерти моей замечательной свекрови Роберты Маккейн. Я не могу представить лучшего образца для подражания и лучшего друга. Она присоединилась к своему мужу Джеку, сыну Джону и дочери Сэнди", – написала Синди Маккейн.

В одной из своих книг Джон Маккейн писал, что его мать "была воспитана сильной, решительной женщиной, которая полностью наслаждалась жизнью и всегда старалась максимально использовать свои возможности".

Роберта Маккейн родилась 7 февраля 1912 года в штате Оклахома. Ее муж был адмиралом ВМС США, командовал войсками в Тихом океане во время войны во Вьетнаме, возглавлял вторжение США в Доминиканскую Республику в 1965 году.

Джон Маккейн пошел по стопам отца, став пилотом ВМС во время войны во Вьетнаме, где попал в плен и провел там несколько лет. После войны Джон Маккейн стал сенатором и баллотировался в президенты США в 2008 году, когда боролся за пост в Белом доме с Бараком Обамой.

В 2017 году у него был диагностирован рак мозга, он скончался 25 августа на 82 году жизни.

В 2019 году в Киеве официально появилась улица, которой дали имя покойного сенатора США Джона Маккейна.