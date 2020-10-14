"Злейшие нарушители". Помпео раскритиковал избрание России, Кубы и Китая в СПЧ ООН

Госсекретарь США заявил, что в состав Совета по правам человека ООН снова вошли страны с "ужасными показателями" в области прав человека.

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал решение об избрании России, Китая и Кубы в Совет по правам человека ООН. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"В 2018 году президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из Совета по правам человека ООН из-за их устоявшейся антиизраильской предвзятости и правил членства, которые позволяют получить места в совете злейшим нарушителям прав человека в мире. Перед принятием этого решения и после нашего выхода США призвали государства – члены ООН незамедлительно принять меры по реформированию совета, прежде чем это станет непоправимым", – заявил Помпео.

Также он добавил, что судя по всему, призывы США были проигнорированы ООН.

"К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня Генеральная Ассамблея ООН снова избрала страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу. Венесуэла была избрана в 2019 году", – отмечается в заявлении.

Помпео добавил, что последние решения ООН лишь подчеркивают правильность выхода США из совета. Госсекретарь отметил, что США будут использовать другие площадки для защиты и продвижения всеобщих прав человека.

Напомним, 13 октября Россия была избрана в Совет по правам человека ООН, вместе с ней также в совет попали такие страны, как Боливия, Великобритания, Куба, Китай, Кот-д’Ивуар, Мексика, Малави, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина и Франция.

Вышеперечисленные страны были выбраны в совет на трехлетний период, который начинается с 1 января 2021 года.