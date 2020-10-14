Санна Марин снялась для глянцевого журнала, позировав в пиджаке на голое тело.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за своей фотографии для глянцевого журнала. Об этом сообщает Yle.

Марин приняла участие в фотосессии для журнала Trend, в ходе которой позировала перед камерами в пиджаке на голое тело.

Буря возмущений поднялась после того, как журнал опубликовал фото премьер-министра в Instagram. Пользователи соцсетей отметили, что подобные фотографии неуместны для человека, занимающего пост премьер-министра страны.

В это же время, нашлись и те, кто решил вступиться за Марин. Они начали публиковать собственные фотографии в похожих пиджаках, где подражали снимку премьера.

Вскоре в соцсети появился хэштег #imwithsanna (что означает "Я с Санной"). С этим хэштегом в Instagram было опубликовано более 600 постов в поддержку премьера Финляндии. Среди поддержавших Марин были как обычные пользователи соцсетей, так и знаменитости.

Главным аргументом сторонников Марин является утверждение о том, что женщин судят по внешнему виду гораздо чаще, чем мужчин. Многие ссылались на фотографии президента России Владимира Путина с голым торсом и других мужчин политиков, которых не осуждали за нестандартный вид.