Швеция на 40% увеличит военный бюджет из-за растущей российской угрозы, – The Guardian

В течение следующих пяти лет в стране будет удвоено количество призывников.

Правительство Швеции намерено увеличить на 40% военные расходы в течение следующих пяти лет, а также удвоить количество призывников на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией.

Об этом сообщает The Guardian.

Не являясь членом НАТО, но поддерживая тесные связи с Альянсом, Швеция сократила свои вооруженные силы после Холодной войны в целях финансовой экономии.

"У нас сейчас сложилась такая ситуация, что российская сторона готова использовать военные средства для достижения политических целей. Исходя из этого, нам нужно разобраться в новой геополитической ситуации в области безопасности", – заявил министр обороны Швеции Питер Халтквист.

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Он сказал, что новые предложения включают увеличение военного бюджета на 27,5 миллиардов шведских крон ($3,10 миллиарда) до 2025 года.

Эти средства пойдут на финансирование увеличения численности военнослужащих примерно с 60 до 90 тысяч человек, а также на создание новой механизированной бригады с обновленной артиллерией.

Возросшая активность России в регионе Балтийского моря уже подтолкнула Швецию к срочной программе по перевооружению, включающую покупку ракет Patriot у США.

Военно-морской флот получит дополнительную подводную лодку, тем самым увеличив их количество до пяти, будет обновлен флот корветов, а армия и авиация получат модернизированные системы вооружения.

В дополнение к этому, количество призывников к 2025 году будет увеличено до 8 тысяч человек, по сравнению с 4 тысячами в 2019 году.

Швеция отменила призыв в армию в 2010, но решила возобновить его в ограниченном количестве в 2017.

В августе Стокгольм выразил протест Москве после того, как два военных корабля РФ вошли в территориальные воды Швеции. Кроме этого, страна неоднократно жаловалась на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.