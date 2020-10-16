Статистика коронавируса в мире на 16 октября: 399 тысяч случаев заражения

Напомним, каждый десятый человек в мире, вероятно, уже инфицирован коронавирусом. В таком случае, количество подтвержденных случаев может быть в 21 раз выше. Об этом на специальном заседании исполнительного совета Всемирной организации здравоохранения 5 октября заявил глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.