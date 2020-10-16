В Новой Зеландии могут легализовать марихуану и эвтаназию

В субботу, 17 октября, в Новой Зеландии планируют провести два референдума, на которых у граждан спросят необходима ли стране рекреационная марихуана и эвтаназия. Голосование должно состояться параллельно с общенациональными парламентскими выборами, сообщает The Independent.

Эвтаназию, в случае ее легализации, можно будет применять тем, кто неизлечимо болен, может умереть в течение шести месяцев и страдает от "невыносимых" болей. Эвтаназия в разной форме существует в Нидерландах, Люксембурге, Канаде, Бельгии и Колумбии.

Если новозеландцы проголосуют "за" легализацию марихуаны, то смогут покупать до 14 граммов растения в день и выращивать два куста. На сегодняшний день рекреационную марихуану можно приобрести в Канаде, Южной Африке, Уругвае, Грузии и ряде штатов США.

Лара Гривз, преподаватель политики Новой Зеландии в Оклендском университете, сказала, что, по ее мнению, референдум по марихуане обречен на провал.

"Я думаю, проблема в том, что мы перейдем от криминализации и частичного использования в медицинских целях к полноценному использованию в рекреационных целях. Вероятно, чтобы привлечь внимание общественности, должна была пройти фаза декриминализации", - заявила Гривз.

Она считает, что для принятия его большинством голосов "за" необходима высокая явка молодежи, чего, по ее мнению, не случится.

Если большинство избирателей в день голосования поддержат введение эвтаназии, то этот референдум автоматически станет законом. А вот если новозеландцы проголосуют "за" легализацию марихуаны, то парламентариям необходимо будет принимать дополнительные законы.

Результаты обоих референдумов станут известны 30 октября.

Напомним, в правительстве Нидерландов одобрили эвтаназию для детей в возрасте от 1 до 12 лет.