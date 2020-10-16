Степанакерт вновь подвергся обстрелу, – СМИ

В столице Нагорного Карабаха слышна воздушная тревога и гремят взрывы.

В столице Нагорного Карабах Степанакерте сообщается об обстреле. Как передают РИА Новости, в городе слышна воздушная тревога и гремят взрывы.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Беглалян также заявил, что город вновь подвергся обстрелу тяжелыми ракетами. Об этом сообщило армянское издание aysor.

"Они продолжают бомбить город, а международное сообщество продолжает выступать с пустыми призывами и заявлениями", – написал Бегларян в Twitter.

Об обстреле также сообщает Telegram-канал Re:public of Artsakh.

"Около 10 взрывов прогремело в Степанакерте за последние 2-3 минуты", – говорится в сообщении.

Напомним, НКР и Армения заявили, что Вооруженные силы Азербайджана используют для обстрела жилых районов Степанакерта и других населенных пунктов кассетные боеприпасы. При этом Конвенцию по запрету кассетного оружия не ратифицировала ни одна из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.