Правозащитник и возлюбленная двух мэров Сан-Франциско. Кто такая Камала Харрис

Сегодня имя предполагаемого вице-президента США не сходит с первых полос мировых СМИ. Фокус изучил биографию Камалы Харрис

7 ноября 2020 года ведущие мировые СМИ массово спрогнозировали победу кандидата от демократической партии Джо Байдена в президентской гонке на пост главы государства. Причем, прогнозы CNN и BBC оказались настолько влиятельными, что повлекли за собой ряд поздравлений от глав государств в адрес Джо Байдена и даже прогнозы от ведущих политиков стран относительно будущей работы с новой администрацией 46-го президента США. И хотя, действующие президент страны Дональд Трамп открыто заявляет о массовых фальсификациях на предвыборных участках, команда юристов президента подает многочисленные судебные иски с требованием пересчета голосов и доказательства вбросов бюллетеней в пользу кандидата от Демократической партии, информационные ресурсы говорят о Джо Байдене, как о новом президенте США, а о Камале Харрис, — как об уже состоявшемся вице-президенте Америки, первой темнокожей женщине на таком высоком политическом посту.

Так откуда же взялась Камала Харрис? Фокус разбирался в биографии влиятельного политика.

Детство Камалы Харрис и первые шаги в политике

Камала Харрис родилась в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов. Мать, Шамала Гопалан, уроженка Индии, а отец, Дональд Харрис, – с Ямайки. Родители Камалы были активистами движения за равные права и часто брали с собой маленькую дочь на многочисленные митинг в которых регулярно принимали участие. Когда будущему политику было семь лет, отец Камалы ушел из семьи, оставив ее и младшую сестру Харрис — Майю с матерью. Детство амбициозной Камалы проходило в бедности, в неблагополучном районе для афроамериканцев.

"Моя мать хорошо понимала, что воспитывает двух чернокожих дочерей, – вспоминает Камала Харрис, – и она сделала все, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми черными женщинами!", — рассказывала Камала Харрис в своих многочисленных интервью. Предполагаемый вице-президент США неоднократно с теплом вспоминала о своем первом митинге в возрасте 10-ти лет, который они организовали вместе с сестрой. Тогда девочки отстаивали право темнокожих детей дома, где они проживали на присутствие на детских площадках, наряду с другими детьми.

В середине 1960-х годов в США стартовала программа интеграции темнокожих детей в образовательные заведения для детей благополучных граждан. Этот фактор дал Камале Харрис возможность получить начальное образование наравне с детьми "белых".

После окончания школы Камала Харрис отправилась в Вашингтон, университет Ховард, где получила диплом бакалавра по политологии и экономике. А далее она защитила диссертацию магистра по юриспруденции в университете Калифорнии.

"Камала-коп"

Во время работы на должности окружного прокурора Сан-Франциско Камала Харрис имела серьезные конфликты с полицейскими и с правозащитниками. В то время Камала Харрис была далека от нынешних идей Джо Байдена по устранению полиции как силового органа в США, но симпатии к полиции она уже тогда не питала: в 2004 году Харрис отказалась добиваться смертной казни для убийцы полицейского Айзека Эспинозы. В то время ее решение вызвало большое негодование со стороны представителей полицейского управления Сан-Франциско и сделало из нее чуть ли не врага №1 для полиции города, но, в итоге, это не помешало ей баллотироваться на должность окружного прокурора Сан-Франциско и победить, а в 2011 году она стала первой женщиной и афроамериканкой, назначенной прокурором всего штата. За все это Харрис во время предвыборной гонки заслужила от противников влияния и насилия со стороны силовиков обидное прозвище «Камала – коп».

При этом, она всегда пользовалась симпатией экс-президента США Барака Обамы. Он даже заявлял, что Камала Харрис — самый красивый прокурор штата в США, после чего был обвинен в сексисзме и был вынужден извиниться перед обществом.

Политик Камала Харрис активно поддерживает феминисток, ЛГБТ-движение, ювенальную юстицию. Свои амбиции Камала обозначила четко: еще несколько месяцев назад кандидатура политика была в списке кандидатов на пост президента США.

Осенью 2019 года Харрис объявила о своем участии в президентской кампании от Демократической партии. Впрочем, согласно данным социологического исследования, опубликованного 30 октября 2019 года, за три месяца до официального старта предварительных выборов в Демократической партии, ее рейтинг составил всего 3%. В марте 2020 года Харрис заявила, что выходит из предвыборной гонки и поддержит кандидатуру Джо Байдена.

Личная жизнь Камалы Харрис

Вплоть до 2014 года Камала Харрис была официально не замужем. Долгое время политик состояла в отношениях с бывшим мэром города Сан-Франциско — Уилли Брауном, который был старше возлюбленной на 30 лет. Их отношения закончились расставанием по инициативе Харрис. Примечательно, что бывший партнер публично отговаривал Камалу от претензий на должность вице-президента США, мотивируя это заботой о будущем ее карьеры и рекомендовал ей сосредоточиться на позиции генерального прокурора США.

Следующим партнером Камалы Харрис стал новый мэр Сан-Франциско — Гэвин Ньюс. По информации издания New York Times, Камала и Гэвин провели вместе не один отпуск, да и вообще, у них были длительные отношения близкой дружбы.

Начиная с 2014 года Камала замужем за адвокатом Дагом Эмхоффом и заодно приобрела статус «Момала» для двоих детей мужа от первого брака. Своими детьми 56-летняя Камала Харрис так и не обзавелась.