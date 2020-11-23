В Конго от коронавируса умер украинский миротворец

Военный заболел COVID-19 7 ноября

Украинский военный, который находился в составе миротворческой миссии ООН в Конго, умер от коронавируса. Интенсивная терапия не дала результата. Об этом сообщают в Командовании медицинских сил ВСУ.

Военный заболел 7 ноября. С 14 ноября состояние его здоровья ухудшилось. Миротворца направили на стационарное лечение в госпиталь ООН в городе Гома, а через два дня отправили в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии в Найроби, Кения.

"22 ноября 2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины зафиксировали 26-й летальный случай, а всего болеет 2882 человека.