Премьер-министр Швеции обратился к нации: шведский "мягкий эксперимент" закончился

За последние 30 лет премьер-министры Швеции обращались к нации четыре раза. Два из них — в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

22 ноября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен обратился к нации с информацией о том, что ситуация с коронавирусом в их стране значительно ухудшается. Он призвал всех граждан по возможности оставаться дома и держать социальную дистанцию друг с другом, сообщает шведское издание "The Local".

"Пересекайтесь только с людьми, с которыми живете. Если вы живете один - контактируйте с одним или максимум двумя друзьями. Но придерживайтесь дистанции. Оставайтесь дома при появлении симптомов. Часто и тщательно мойте руки. Работодатели, если вы можете, позвольте своим сотрудникам работать из дома", — сказал Лёвен.

Он призвал граждан отложить к лучшим временам любые дела, которые те хотели сделать, но в которых нет крайней необходимости. Также Лёвен попросил всех помнить о правилах и рекомендациях, где бы те не находились.

"Нужно какое-то время, прежде чем мы пройдем через это. А до тех пор это новая норма для всего общества, для всей Швеции", — сказал премьер.

Он напомнил, что даже если кто-то заболел коронавирусом в легкой форме — он может заразить других.

"Незнакомец, которого вы заразите, может заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Другу, которого вы заразили, может потребоваться помощь. Бабушка или дедушка, которых вы заразили, могут умереть. Это люди, ради которых вы должны приносить жертвы. Это люди, перед которыми нужно проявить решительность, самодисциплину и ответственность", — сказал Лёвен.

В The Local отметили, что обращение премьер-министра Швеции к нации — весьма редкое событие. За последние 30 лет такое произошло всего 4 раза, причем два из них — в 2020 году, из-за пандемии коронавируса.

Согласно последним данным, в Швеции выявлено 208 295 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали 6 406 человек.

Примечательно, что в начале осени спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявлял, что в целях эффективной борьбы с коронавирусом все страны должны вводить мягкие ограничения, по примеру Швеции. Он отметил, что официальный Стокгольм во время пандемии положился, прежде всего, на сознательность граждан, он не стал вводить жесткий карантин, и население это правильно восприняло.

Однако в середине ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции заявило, что его прогноз относительно второй волны коронавируса в стране оказался неверным. На тот момент в стране фиксировалось в восемь раз больше случаев коронавируса на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии.