В Нью-Йорке полиция закрыла нелегальный клуб свингеров, который нарушал правила карантина

Сейчас в городе из-за коронавируса действует правило по которому собрания больше 25 человек запрещены. Свингеры это правило нарушили.

Полицейские Нью-Йорка провели рейд в нелегальном, но весьма знаменитом свингерском клубе "Калигула". Участники нарушили правило, собравшись компанией около сотни человек. Сейчас в городе действует правило по которому собрания более 25 участников – запрещены. Об этом пишет NYpost.

Вечеринка членов "Калигулы" проходила в Квинсе и участники явно не слишком скрывались, так как полиция получила 311 жалоб на шум. Патрульные, которые прибыли на место, обнаружили около сотни человек, которые были без масок, не соблюдали дистанцию, а три пары даже занимались сексом.

Управляющий клубом Рой Бэкой, который позиционирует свое заведение, как "самый горячий клуб свингеров Нью-Йорка", теперь будет оштрафован на 16 тысяч долларов. Собрание членов клуба нарушило сразу несколько правил: у них не было лицензии на продажу и хранение алкоголя, их было больше, чем 25 человек и все они игнорировали правила, введенные после пандемии коронавируса.

Впрочем, многие гости уже заявили, что пришли на вечеринку "послушать музыку", а то что это оказался клуб свингеров – они услышали уже от полицейских. Хотя в онлайн-приглашениях четко говорилось о том, что приглашаются пары и одинокие женщины, а также расценки на посещение VIP-комнат.

Полиция Нью-Йорка начала патрулировать город и пресекать незаконные сборища после того, как в городе было зарегистрировано более 299000 случаев коронавируса и 24 206 случаев смерти. Ранее они накрыли нелегальный бойцовский клуб и несколько тайных вечеринок с большим количеством гостей.