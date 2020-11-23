Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме Лукашенко

Белорусский "диктатор и мучитель" будет "отлучен" от церкви, пока не покается.

Не имеющая официального статуса Белорусская автокефальная православная церковь, находящаяся в эмиграции в Канаде, предала анафеме Александра Лукашенко. Об этом объявил архиепископ Святослав Логин во время богослужения в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто.

В тексте анафемы размещенном на сайте церкви, говорится, что Лукашенко преследует и убивает белорусов и осуществляет "кровавые расправы" над мирным населением.

Его называют "диктатором" и "мучителем", подчеркивая, что он будет "отлучен" от церкви, пока не покается.

"Властью, данной нам от Бога, мы отлучаем от Святой Православной Церкви и объявляем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, хотя он носит христианское имя и принадлежит к Православной церкви только по рождению, запрещаем ему таинства Христовы, вспоминать его в православных богослужениях и молитвах до полного раскаяния перед Церковью и белорусским народом", – говорится в тексте анафемы.

В церкви также упомянули роль России в подавлении мирных протестов в Беларуси.

"Это насилие и унижение правопорядка проходит при поддержке восточного соседа Беларуси, который называет себя "православным" и "старшим братом", но весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права", – говорится в тексте анафемы.

Архиепископ Святослав Логин также пояснил, что, хотя церковь и является духовным, неполитическим институтом, в этом случае она может дать оценку происходящему, поскольку обязана быть "совестью своего народа" и поддерживать белорусов в "борьбе за правду".

Напомним, в 2015 году афонский старец Афанасий, который в молодости прошел пешком от Владивостока до Иерусалима и почти 20 лет проживший на Святой горе, предал анафеме президента Российской Федерации Владимира Путина.