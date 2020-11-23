Погибла женщина: в Словакии автобус с украинцами попал в аварию

По предварительным данным, "Мерседес" врезался в цистерну, потому что водитель автобуса уснул за рулем.

В понедельник, 23 ноября, в Словакии автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие. Погибла 62-летняя пассажирка. Об этом сообщила полиция Словакии.

Патрульные написали, что ДТП произошло на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянском крае.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в автоцистерну, которая двигалась перед ним в попутном направлении.

В результате аварии водитель и один из пассажиров получили травмы, их доставили в больницу. 62-летняя пассажирка скончалась на месте.

При этом тест на алкоголь у обоих водителей показал негативный результат. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.