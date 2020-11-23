Ильхам Алиев за рулем броневика вместе с женой въехал в возвращенный Азербайджану Агдам

Ильхам Алиев "зачекинился" в Агдамском районе, который вернулся под юрисдикцию и контроль Азербайджана на прошлой неделе.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, жена президента Ильхама Алиева показала видеоролики, снятые во время поездки с супругом в Нагорный Карабах, в город Агдам, который с недавних пор вернулся под контроль Азербайджана.

В понедельник, 23 ноября госпожа Алиева на своей официальной странице в Instagram опубликовала ряд видео, снятых с пассажирского кресла в кабине бронеавтомобиля, за рулем которого находился сам Алиев.

На видео президент Азербайджана ведет бронемашину по горной дороге Карабаха, указывает пальцем на окрестности и оживленно рассказывает о местах, по которым движется бронеколонна. В окно машины видны руины зданий и различные обломки на земле.

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Подписи к видеороликам ограничиваются короткими комментариями типа: "Подъезжаем к Агдаму" или общими фразами вроде: "Слава Азербайджанскому флагу, Азербайджанскому солдату, Азербайджанскому народу! С глубоким уважением и любовью, ваша Мехрибан".

На днях, 20 ноября Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением Агдамского района от оккупации. Этот район НКР, в числе прочих, перешел под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня, подписанному лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года. Кроме того, согласно договору, до 25 ноября этого года Азербайджану возвращается Кельбаджарский район НКР, а до 1 декабря – Лачинский район.

Это уже не первые подобные видео-экскурсии в Карабах авторства четы Алиевых. Так 16 ноября супруга президента Азербайджана опубликовала кадры поездки с мужем в Джебраильский район, за день до этого перешедший под полный контроль Баку.