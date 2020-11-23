В ВОЗ допустили, что "нулевых пациентов" COVID-19 было сразу несколько

В организации допустили, что первоначальное заражение инфекцией происходило от разных носителей и в разное время.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что по их версии первичных заражений коронавирусом, вероятно, было несколько. Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в понедельник, 23 ноября, передают "РИА-Новости".

"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, были случаи передачи от нескольких видов животных", – сообщил он. Директор программы ВОЗ уточнил сказанное: "Появляется все больше информации о том, что вирус Covid-19 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах".

Отметим, что на днях руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Анна Сперанская сообщила, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей на территории России.

По словам Райана, ученые сходятся на версии естественного происхождения вируса, и "в этом сомнений нет". Одновременно докладчик выразил уверенность в существовании случаев Covid-19, которые предшествовали событиям в китайском городе Ухань: "Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани". Докладчик подчеркнул особую важность понимания "откуда появился вирус", чтобы быть готовым к его возможным появлениям в будущем.

Представитель ВОЗ отметил, что его организация рассчитывает на сотрудничество Пекина в деле выявления источника коронавируса: "Мы настаиваем на сотрудничестве всех стран, особенно наших коллег из Китая…. Мы ожидаем открытость и прозрачность от всех стран-членов в том, что касается научного сотрудничества. И, конечно, мы хотим этого от наших научных коллег в Китае".

По словам Райана в ВОЗ надеются, что группа международных научных экспертов в скором времени будет направлена в Китай для изучения возможного источника инфекции. На фоне этой информации, глава техотдела подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, подчеркнула, что только для определения первоисточника ближневосточного респираторного синдрома экспертам организации ВОЗ понадобился целый год исследований.

Напомним, соучредитель "Microsoft" миллиардер Билл Гейтс дал оптимистический прогноз по поводу того, когда заработают вакцины от коронавируса. По его данным, старт массовой вакцинации придется уже на февраль 2021 года.