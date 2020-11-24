Американец оставил на чай $3000 долларов, чтобы помочь любимому пабу пережить локдаун

При этом заказ он сделал только на семь долларов – выпил бокал пива

Один из ресторанов в Кливленде, Огайо, США, должен был закрыться из-за пандемии коронавируса. Узнав об этом, один из посетителей решил поддержать любимое заведение, оставив 3000 долларов в качестве чаевых. Об этом рассказал в Facebook сам владелец ресторана Night Town Брендан Ринг.

По словам Ринга, мужчина заказал только одно пиво за 7 долларов, а когда ушел – официант обнаружил, что тот оставил на чай еще 3000 долларов. Сотрудники ресторана подумали, что это была случайность, догнали посетителя, но тот сказал, что не ошибся и что он хотел бы снова прийти к ним, когда заведение вновь откроется.

"Я мог бы опубликовать его имя, но я не буду, так как думаю, что он этого не захочет. Но я ему очень благодарен за этот невероятно добрый жест", — написал Ринг.

[ + – ] ресторан Night Town

Ресторан Night town существует с 1965 года, был так назван в честь квартала красных фонарей из романа "Улисс" Джеймса Джойса. Здесь находится Зал славы журналистов Кливленда, в свое время здесь выступали Стиви Уандер и Джон Ледженд. Night town – один из лучших ресторанов Кливленда, который, как написано на сайте заведения, переносит посетителей в атмосферу "Нью-Йорка 1920-х годов".