Глава МВД Франции назвал "шокирующими" снимки разгона лагеря беженцев в Париже

Министр распорядился расследовать факты жестокого обращения жандармов с мигрантами, однако в целом поддержал действия столичных правоохранителей.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назначил внутреннюю проверку в своем ведомстве после того, как увидел в сети видеозапись разгона палаточного лагеря в Париже, произошедшего в ночь на вторник.

"Некоторые кадры разгона лагеря нелегальных мигрантов на Площади Республики шокируют. Я попросил префекта полиции подготовить подробный отчет о произошедшем к полудню [вторника]. Я приму решение после того, как получу его", – сообщил чиновник на своей странице в Twitter.

В ночь на вторник французские телеканалы показали видеозаписи снятые очевидцами, на которых полицейские разгоняют мигрантов, ломая палатки и применяя дубинки к обитателям лагеря. Автор одного из роликов запечатлел момент, когда сотрудник полиции сделал подсечку вышедшему из оцепления участнику демонстрации, из-за чего тот упал на землю.

[ + – ] Видео: YouTube / Guardian News

Спустя несколько часов после публикации Дарманен написал, что получил отчет от префекта полиции об эвакуации этого незаконного лагеря. Префект, по словам министра, перенаправил его запрос в отдел внутренних расследований (IGPN). "Я попросил IGPN предоставить результаты в течение 48 часов и опубликовать их", – написал министр. Генеральная инспекция национальной полиции (IGPN) известна как "полиция полиции" и относится к контрольной службе национальной полиции Франции.

В тот же день глава МВД выступил в парламенте, сообщив, что в целом поддерживает действия полиции: "Хотя я решительно осуждаю всех полицейских, которые не уважают этику, и некоторые из них вчера вечером продемонстрировали это на площади Республики, я хотел бы вновь заявить о своей полной поддержке подавляющего большинства сотрудников правоохранительных органов, которые рискуют своей жизнью, защищая наших сограждан".

Поздно вечером в понедельник, 23 ноября, парижская полиция демонтировала около 500 палаток, которые были установлены мигрантами, как напоминание французским властям о том, что им негде жить после недавней ликвидации их палаточного лагеря в пригороде Сен-Дени к северу от французской столицы. Там, по оценкам МВД, размещалось около 4 тысяч человек.

Большинство беженцев было размещено во временных центрах содержания, однако судьба около тысячи из них так и осталась нерешенной. Организаторы установки палаток на Площади Республики в преддверии акции сделали публичное заявление, в котором призвали власти "предоставить места для их немедленного размещения", а также "создать систему постоянного приема беженцев".