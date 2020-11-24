Трамп помиловал индеек по кличке "Кукуруза"и "Початок"

Президент США провел церемонию помилования индеек в преддверии Дня благодарения.

Президент США Дональд Трамп по американской традиции помиловал двух индеек перед Днем благодарения, который в этом году отмечается 26 ноября.

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Церемония помилования двух птиц, которых назвали "Кукуруза" (Corn) и "Початок" (Cob), прошла в Розовом саду Белого дома.

"Корн, я дарю тебе полное помилование", – заявил Трамп, обращаясь к индейке на церемонии, пишет ABC.

Несмотря на то, что Трамп распорядился "помиловать" только одну индейку, согласно традиции, жизнь даруется и второй индейке.

Специально для этой церемонии из города Уолкот, штат Айова в Вашингтон привезли двух индеек.

Напомним, в 2019 году Дональд Трамп "помиловал" двух индеек по кличке "Хлеб" и "Масло", а в 2018 году помиловал индеек по кличке "Горох" и "Морковь".

Традицию помилования индеек основал 41-й президент США Джордж Буш, который в 1989 году впервые даровал свободу птице.

День благодарения (Thanksgiving Day) в США – государственный праздник, который ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября. Это один из наиболее популярных праздников в Штатах. Раньше по традиции в этот день американцы возносили хвалу Богу за урожай, а сейчас праздник утратил религиозные корни и превратился в семейное торжество, главный атрибутом которого является индейка.