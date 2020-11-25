"Послание для Москвы". Армия США устроила "ракетный сюрприз" оккупантам в Крыму, – Forbes

Американские военные провели учения в Румынии с применением дальнобойной РСЗО, способной достать до Евпатории.

Сухопутные войска США на прошлой неделе в ходе учений перебросили в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет и вернули установки на базу в Германии, пишет Forbes.

Издание пишет, на подобные маневры ушло "всего за несколько часов", а сами действия США являются "посланием для Москвы".

Миссия началась 19 ноября на авиабазе Рамштайн в Германии. Солдаты 41-я полевой артиллерийской бригады загрузили две артиллерийские ракетные системы, каждая с тремя членами экипажа, на транспортные самолеты ВВС США MC-130J и доставили HIMARS в Румынию. Экипажи разгрузились, разместились на румынском полигоне, выпустили ракеты по Черному морю, затем вернулись обратно в Германию.

[ + – ] Транспортный самолет ВВС США MC-130J Фото: defpost.com

12-тонный HIMARS способен нести шесть ракетных снарядов, способных преодолевать расстояние до 64 километров, или одну армейскую тактическую ракетную систему ATACMS с дальностью полета в почти 500 километров.

В состав системы залпового огня HIMARS входят: боевая машина М142, транспортно-заряжающая машина, неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, средства управления огнем. Боевая машина М142 выполнена на модифицированном шасси 5-т грузового автомобиля Stewart & Stevenson с колесной формулой 6х6. Двигатель – дизель Caterpillar 3116 ATAAC с газотурбинным наддувом, объемом 6.6л, мощностью 290 л.с. при 2600 оборотов в минуту. Число цилиндров – 6. Запас топлива – 56 галлонов, запас хода – 480 км. Трансмиссия – Allison автоматическая, семискоростная. Подвеска – параболическая с листовыми рессорами. Дорожный просвет – 564мм. Преодолеваемые водные преграды глубиной до 0.9м. Расчет боевой машины – 3 человека (водитель, наводчик-оператор и командир БМ).

41-я полевая артиллерийская бригада США находилась в Германии в течение года, а затем была отправлена ​​в Эстонию для своих первых крупных учений с боевой стрельбой. Россия была недовольна.

"Критика учений со стороны России показывает, что наш восточный сосед очень внимательно следит за учениями", – сказал министр обороны Эстонии Юри Луйк.

От румынского побережья до Крыма всего 300 километров по Черному морю. Армейские HIMARS, находящиеся в Румынии, представляют серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в регионе, пишет издание.

Напомним, президент Дональд Трамп, выступая летом перед выпускниками Военной академии США Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк сообщил, что Штаты конструируют гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые имеющиеся сегодня в мире ракеты.