Джастин Трюдо стал жертвой российских пранкеров. Они говорили с ним от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус известны своими розыгрышами мировых политиков и знаменитостей

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Лексус и Вован, позвонили премьер-министру Канады Джастину Трюдо от имени экоактивистки Греты Тунберг. Запись разговора пранкеры опубликовали на своем канале YouTube, пишет The Guardian.

Разговор с политиком длился около 10 минут, при этом Трюдо не заподозрил розыгрыша. Телефонный разговор состоялся еще в январе этого года. Однако опубликовали его запись пранкеры только сейчас.

От имени 17-летней Греты пранкеры сообщили премьеру Канады, что их волнует кризис и предчувствие мировой войны.

"Вы взрослые, но ведете себя как дети. Мы можем создать мир, в котором каждому найдется место. Белым и черным. Христианам и мусульманам. Трампу и Путину. Вам и мне. Борису Джонсону. Корбину. Терренсу и Филиппу", - сказали Вован и Лексус от имени экоактивистки.

Также они пытались поговорить о Меган Маркл и принце Гарри, — напомним, те, после отказа исполнять обязанности членов королевской семьи, некоторое время жили в Канаде, — и обвиняли герцогиню Сассекскую в том, что она "манипулирует принцем", однако Трюдо на эту тему говорить не пожелал.

"Но выйдите из НАТО. Сложите оружие. Собирайте цветы. Улыбайтесь природе", - заявили пранкеры в разговоре с политиком.

Трюдо на это дипломатично ответил, что тоже мечтает о мире, в котором солдаты не нужны, но резюмирует, что "пока еще мы все не живем в таком идеальном мире".

Ранее Лексус и Вован звонили сэру Элтону Джону от имени Владимира Путина, который якобы хотел поговорить о правах геев. Набирали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо от имени президента Швейцарии Ули Маурера. И пытались разыграть киевского мэра Виталия Кличко, но тот их быстро раскусил.