Гимнаст из Северной Кореи сбежал в Южную, перепрыгнув забор с шестом

В Южной Корее говорят, что дерзкий побег произошел буквально на глазах солдат КНДР

Спортсмен из КНДР сумел сбежать в Южную Корею, использовав шест для прыжков. Он преодолел забор и заминированную полосу в демилитаризованной зоне. Об этом пишет The Korea Herald.

Сбежал гимнаст в начале ноября, после пересечения границы он некоторое время блуждал в лесу, пока его не нашли южнокорейские солдаты.

Пока известно, что беглецу около 20 лет, и он профессионально занимался спортом. Чтобы доказать властям Южной Кореи, что он и правда перепрыгнул почти трехметровый забор, оснащенный датчиками и окруженным минами, он продемонстрировал это еще несколько раз, использовав такой же металлический шест, как и во время побега.

Пока беглец все еще под следствием, но южнокорейские власти склонны ему поверить, потому что юноша был в хорошей физической форме и очень мало весит, что свидетельствует в пользу его невероятной истории.

Но теперь систему охраны Южной Кореи критикуют из-за того, что на беглеца не среагировали датчики, а также военные патрули за то, что они так долго искали беглеца.

[ + – ] Граница между КНДР и Южной Кореей

"Мы выясним, почему датчики не зазвонили, и убедимся, что они работают должным образом", — уже сообщил официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов Кореи.

Сеул ранее пообещал усилить наблюдение вдоль границы со своим коммунистическим соседом после после того, как в июне 2019 года лодка с четырьмя северокорейцами прибыла в город Самчхок в Южной Корее незамеченной.

Министерство по делам объединения Южной Кореи сообщает, что с 1948 года в Южную Корею въехало в общей сложности 33 523 северокорейских перебежчика.

Север и Юг согласились прекратить боевые действия после Корейской войны в 1953 году, но отношения остаются напряженными. Отношения еще больше испортились после провала переговоров о денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном в прошлом году.