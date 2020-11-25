Сто китов выбросились на берег в Новой Зеландии

Спасти животных не успели, все они погибли

Около сотни круглоголовых китов выбросились на пляж в Новой Зеландии. Все они погибли еще до прибытия рейнджеров. Об этом пишет CNN.

Это произошло на удаленном Западном пляже Вайтанги, так что пока в Департамент охраны природы поступило сообщение о происшествии, и пока сотрудники смогли добраться до китов – все они погибли.

Почему киты выбросились на берег – неизвестно, биологи предполагают, что они могли спасаться от хищников, возможно, больших белых акул.

В начале недели на берег выбросились еще два кита и их пришлось усыпить, так как животные получили многочисленные травмы.

Круглоголовые киты, или гринды – это редкий вид, обитающий в Тихом океане. Это социальные плотоядные животные, живущие в стаях. Такие стаи включают от 10 до 50 животных, иногда больше 1 000. Самок, как правило, больше, поскольку самцы имеют высокий уровень смертности, и покидают стаю, как только достигают половой зрелости.

В Департаменте охраны природы отмечают, что киты часто выбрасываются на пляжи Новой Зеландии, однако самое массовое подобное явление произошло в 1918 году, тогда погибли более 1000 животных.