Сову с елки Рокфеллер-центра вернули на историческую родину

Мохноногий сыч оказался самкой и получил имя Роки

Неделю назад в Рокфеллер-центр в Нью-Йорке привезли елку, которую традиционно устанавливают у катка. И при установке обнаружили, что вместе с деревом в город прибыл пассажир – крохотная сова. Сегодня ее вернули на родину. Об этом пишет NBCnews.

23-метровую ель срубили неподалеку от города Онеонта в штате Нью-Йорк и привезли в город Нью-Йорк, преодолев 270 километров. У совы, которую назвали Рокфеллер, или Роки, на елке, видимо, было гнездо, и она его не покинула.

Сову передали волонтерам. Те выяснили, что это самка вида североамериканский мохноногий сыч. Сычи этой породы — одни из самых маленьких сов в мире размером всего 17-20 см.

Сычика передали в центр дикой природы Ravensbeard, те его накормили и отвезли в лес, откуда его увезли вместе с елкой. Роки немного посидела на руках у волонтера, а потом улетела.

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Это не первый раз, когда при установке рождественского дерева, владельцы обнаруживали среди веток сову. В прошлом году случился такой случай с семьей из Джорджии.