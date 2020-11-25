В Красном море подорвался на мине нефтяной танкер Agrari

В танкере образовалась пробоина примерно на один метр выше ватерлинии.

В среду, 25 ноября, в Красном море у берегов Саудовской Аравии подорвался на мине нефтяной танкер под флагом Мальты. Об этом сообщает AP.

В результате взрыва образовалась пробоина, из членов экипажа никто не пострадал, они в безопасности.

Судно называется Agrari. Оно способно перевозить около 700 тысяч баррелей нефти.

Компания-оператор сообщила, что в танкере образовалась пробоина примерно на один метр выше ватерлинии.

Отмечается, что танкер шел из Роттердама и разгрузился в саудовском эш-Шукайке.

Разлива нефтепродуктов не произошло.

Напомним, 24 октября произошел взрыв и пожар на российском танкере "Генерал Ази Асланов", который направлялся из порта Кавказ, близ Керчи в Ростов-на-Дону. Позже в Азовском море были найдены останки моряков.