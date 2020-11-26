Китай заблокировал вылет авиарейса из России в Чжэнчжоу из-за подозрительных анализов у пассажиров

В посольстве Китая в РФ не поняли, как анализы 190 пассажиров могут быть абсолютно одинаковыми.

Посольство Китая в России отказалось выдать необходимые разрешения на перелет более чем 190 пассажирам, которые должны были вылететь из Москвы в Чжэнчжоу, поскольку усомнилось в результате тестов на коронавирус.

В пояснении к протоколу анализа антител пассажиров рейса Москва-Чжэнчжоу авиакомпании "Российские авиалинии" китайское консульство усомнилось в результатах анализов на антитела, которые провела местная лаборатория авиакомпании "Икар". Результаты анализов… оказались одинаковыми у всех пассажиров.

В посольстве сообщили, что "не могут дать разумного объяснения" идентичным значениям результатов тестирования. Дипломаты призвали авиаперевозчика провести его повторно и позаботиться о пассажирах до вылета.

В частности, по требованию Пекина, озвученному за день до вылета, пассажиры направляющиеся из России в Китай перед вылетом должны сдать ПЦР-тест, а также тест на антитела класса IgM. Уже на основании полученных результатов посольство предоставляет "зеленый код здоровья", который позволяет вылет в Китай.

25 ноября консульство сообщило: "Чтобы эффективно снизить трансграничное распространение эпидемии и риск путешествий, были приняты следующие дополнительные пояснения к мерам для пассажиров, вылетающих из России – двойной отрицательный сертификат, включающий новый тест на нуклеиновую кислоту и тест на антитела в крови".