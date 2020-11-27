Устали от популярности: австрийская деревня Fucking изменит свое название с 2021 года

Хоть название и читается, как Фуккинг, но шутников это не останавливает

Жители крохотной австрийской деревни под названием Fucking сменят название своего населенного пункта на Fugging. Потому что им надоели толпы туристов, которые фотографируются у дорожного указателя с названием деревни и постоянно его крадут. Об этом сообщает DW.

На немецком слово Fucking не имеет никакого значения, зато на английском языке это означает "совокупление". Деревня с таким названием находиться в земле Верхняя Австрия на границе с Баварией, население всего около 150 человек. Деревня известна под названием Фуккинг как минимум с 1070 года. Название образовано добавлением к имени некоего Фокко (нем. Focko), который жил в тех местах в VI веке, древнегерманского суффикса "Инг" ("ing"), означающего "люди". Таким образом, название "Фуккинг" означает "место людей Фокко".

Существование деревни было впервые зарегистрировано в 1070 году, и архивы показывают, что 20 лет спустя бароном там был некто Адалпертус де Фуцингин.

После распространения Интернета, деревня стала весьма известна, особенно среди англоязычных туристов. Они украли не менее 15 дорожных знаков с названием деревни, что довольно дорого обошлось властям деревни: установка нового каждый раз обходилась в 300 евро. Также некоторые парочки занимались сексом прямо под знаком, смущая местное население.

Переименовать деревню хотели еще в 2004 году, однако тогда жители деревни высказались против, также они выступили против попыток своего мэра нажиться на пикантном названии деревни. Но в 2020 году они сменили гнев на милость.

[ + – ] Туристы фотографируюся у дорожного знака на въезде в деревню/Фото: соцсети

Также схожую популярность имеют еще два австрийских поселка, чьи названия читаются, как Петтинг и Киссинг. Их переименовывать пока не будут.