На Тайване депутатов забросали потрохами из-за их решения импортировать свинину из США

Члены оппозиционной партии опрокинули на землю ведра с субпродуктами, а затем забросали своих оппонентов свиными кишками, сердцами, печенью и множеством других органов

Конфликт в парламенте Тайваня возник из-за решения правительства импортировать в страну свинину из США. Мясо содержит рактопамин, добавку, которая помогает сделать мясо более постным. Она запрещена в Китае и Евросоюзе. Об этом пишет Daily Mail.

Власти США подчеркнули, что импорт свинины и говядины является одним из основных препятствий для подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Тайбэем. Президент Тайваня Цай Ин-вэнь и Демократическая прогрессивная партия (НДП), которая имеет подавляющее большинство в парламенте, надеются, что такое послабление приведет к заключению соглашения. И правящая партия утверждает, что добавка не представляет угрозы для здоровья.

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Однако свиноводы Тайваня опасаются конкуренции, а оппозиционеры уверены, что добавка не так безвредна, как им рассказывают.

Поэтому члены оппозиционной партии Гоминьдан принесли в парламент ведра с субпродуктами, вывернули их на пол и забросали своих оппонентов потрохами.

Также они требовали отставки премьер-министра Су Цзэн-чана, держа в руках плакаты с надписями: "Накормите людей свининой с рактопамином" и "Пусть сначала Су Цзэн-чан съест ее".

Акция протеста в зале парламента стала продолжением митингов, которые продолжаются в стране с начала месяца.