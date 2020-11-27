Еще один Exit? В Шотландии нацелились на новый референдум о независимости

В Шотландской национальной партии (SNP) считают, что если они победят на выборах в шотландский парламент, то получат народный мандат на проведение нового референдума.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении провести второй референдум о независимости от Великобритании в 2021 году. По ее словам референдум должен пройти в первой половине срока полномочий нового состава парламента Шотландии, выборы которого пройдут в мае 2021 года.

Об этом сообщает BBC.

Первый министр предлагает не медлить. "Я думаю, по целому ряду причин референдум должен проводиться в начале каденции следующего парламента. Я намерена больше сказать об этом перед выборами в нашем манифесте, но мы все еще находимся в глобальной пандемии", – говорит Никола Стерджен.

Представители правящей Шотландской национальной партии (SNP), лидером которой является Стерджен, считают, что в случае победы на выборах они получат народный мандат на проведение повторного референдума о независимости Шотландии.

Если народ Шотландии проголосует за референдум, так тому и быть. На другой стороне океана даже Трамп вынужден признать итог свободных демократических выборов, – отметила Стерджен.

В начале этого года Никола Стерджен заявила, что шотландское правительство планирует вынести на рассмотрение британского парламента вопрос о выходе страны из состава Соединенного Королевства, несмотря на отказ от проведения референдума со стороны Лондона.

Шотландия – страна, являющаяся автономной административно-политической частью Соединенного Королевства Великобритании. В 1706 году между Шотландией и Англией был подписан "Договор об унии", а к 1707-ому году парламенты обеих стран ратифицировали "Акт об унии", образовавший Королевство Великобритании, после чего парламент Шотландии был распущен. После референдума 1997 года и принятого в 1998 году Шотландского акта в 1999 году был восстановлен парламент Шотландии.

Напомним, в 2014 году в Шотландии состоялся референдум о независимости, на котором 55% граждан поддержали сохранение в составе Великобритании. В прошлом году Никола Стерджен заявляла, что в случае выхода Великобритании из ЕС в Шотландии проведут второй референдум о независимости.